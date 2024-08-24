Türkiye'nin en başarılı branşı: Para masa tenisi

Masa tenisinde 10 madalya

Abdullah Öztürk'ten "2" altın

Milli sporcular

Milli sporcu Kategori Kübra Korkut



Kadınlar Bireysel Sınıf 7



Abdullah Öztürk



Erkekler Bireysel Sınıf 4



Erkekler Takım MD 8



Karışık Takım XD 7



Nesim Turan



Erkekler Bireysel Sınıf 4



Erkekler Takım MD 8



Ali Öztürk



Erkekler Bireysel Sınıf 5



Neslihan Kavas



Kadınlar Bireysel Sınıf 9



Kadınlar Karışık WD 20



Merve Cansu Demir



Kadınlar Bireysel Sınıf 10



Kadınlar Karışık WD 20



Hatice Duman



Kadınlar Bireysel Sınıf 3



Karışık Takım XD 7





Türkiye'nin paralimpik oyunlar tarihinde en başarılı branşı 2'si altın 10 madalyayla para masa tenisi branşı oldu.Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 17. Paralimpik Yaz Oyunları'nda Türkiye, para masa tenisi branşında 7 sporcuyla temsil edilecek.Milli para masa tenisçiler, Türkiye'ye oyunlardan 2'si altın 10 madalya getirmeyi başardı.Organizasyonlarda 2 altın, 3 gümüş, 5 bronz madalya elde eden milli para masa tenisçiler, Türkiye'ye en fazla madalya kazandıran branşın sporcuları olarak ön palana çıktı.Türkiye, para masa tenisi branşında Tokyo 2020'de de 1 altın, 3 bronz madalyayla kürsüde yerini aldı.Türkiye'ye tarihindeki 8 altın madalyanın 2'sini milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, getirdi.Abdullah, tek erkekler sınıf 4 kategorisinde Rio 2016 ve Tokyo 2020'de kürsünün ilk basamağında yer aldı.Paris 2024'te unvanını korumak için mücadele edecek milli sporcunun, kardeşi Ali Öztürk ve Nesim Turan ile sınıf 4-5 takımlar kategorisinde de bronz madalyası bulunuyor.Türkiye, para masa tenisinde Londra 2012'de Neslihan Kavas ile sınıf 9'da, Ümran Ertiş-Neslihan Kavas-Kübra Öçsoy üçlüsüyle sınıf 6-10'da, Kübra Korkut ile sınıf 7'de gümüş, Nesim Turan ile sınıf 4'te, Ali Öztürk ile sınıf 5'te, Kübra Korkut ile sınıf 7'de, Neslihan Kavas ile sınıf 9'da bronz kazandı.Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Ali Öztürk, Kübra Korkut ve Neslihan Kavas, 2024 Paris'te de madalya mücadelesi verecek.Para masa tenisi müsabakaları 12 bin kapasiteli South Paris Arena'da gerçekleşecek.2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular: