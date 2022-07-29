Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İstanbul'da yapılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonunun takviminde yer alan Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Yeditepe Motor Sporları Kulübü tarafından Çatalca Nakkaş Mahallesi'ndeki parkurda düzenlenecek şampiyona; MX1, MX2, MX2 junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, kadınlar, senior ve veteran sınıflarında mücadelelere sahne olacak.
Yüksekliği 6 metreyi bulan atlayışların gerçekleşeceği yarışlar, vatandaşlara görsel bir şölen sunacak.
Sıralama turlarının yarın yapılacağı şampiyonanın 3. ayak yarışları, 31 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Yeditepe Motor Sporları Kulübü tarafından Çatalca Nakkaş Mahallesi'ndeki parkurda düzenlenecek şampiyona; MX1, MX2, MX2 junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, kadınlar, senior ve veteran sınıflarında mücadelelere sahne olacak.
Yüksekliği 6 metreyi bulan atlayışların gerçekleşeceği yarışlar, vatandaşlara görsel bir şölen sunacak.
Sıralama turlarının yarın yapılacağı şampiyonanın 3. ayak yarışları, 31 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.
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