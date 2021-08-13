Türkiye Kupası'nda yeni sezon statüsü açıklandı

2021-2022 sezonunda yarı final çift maç eleme usulüne göre oynanacak ve deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda yeni sezon statüsü açıklandı
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13 Ağustos 2021 15:06
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonunda yarı finalin çift maç eleme usulüne göre oynanacağını ve deplasman golü kuralının uygulanmayacağını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun 10 Ağustos'ta gerçekleştirdiği toplantıda Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün kabulüne karar verildiği belirtildi.

Yeni statüye göre, daha önce tek müsabaka üzerinden oynanan yarı final, çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Ayrıca yarı finalde deplasman golü kuralı da uygulanmayacak.


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