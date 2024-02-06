Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu öncesinde şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.
Bilyoner'de Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasına 3.00 oran verildi ve sarı-kırmızılı takım favori ilan edildi.
Fenerbahçe'nin kupada şampiyonluk oranı 3.50 olarak açıklandı.
Öte yandan Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyon olmasına 8.00 oran belirlendiği duyuruldu.
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Bilyoner'de Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasına 3.00 oran verildi ve sarı-kırmızılı takım favori ilan edildi.
Fenerbahçe'nin kupada şampiyonluk oranı 3.50 olarak açıklandı.
Öte yandan Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyon olmasına 8.00 oran belirlendiği duyuruldu.
BİLYONER'DE HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLA!