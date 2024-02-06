Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları güncellendi!

Bilyoner'de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk oranları güncellendi! Yeni oran, yeni heyecan...

Haber; Sporx.com
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Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları güncellendi!
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06 Şubat 2024 15:12
Son güncelleme 06 Şubat 2024 15:13
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu öncesinde şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.

Bilyoner'de Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasına 3.00 oran verildi ve sarı-kırmızılı takım favori ilan edildi.

Fenerbahçe'nin kupada şampiyonluk oranı 3.50 olarak açıklandı.

Öte yandan Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyon olmasına 8.00 oran belirlendiği duyuruldu.

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