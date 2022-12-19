Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun 20 Aralık Salı günü yapılacak maçlarda görevlendirilen hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre kupada yarınki 6 maçta görevlendirilen hakemler şunlar:
13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor: Ali Palabıyık
13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor: Suat Arslanboğa
15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor: Turgut Doman
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Zorbay Küçük
21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre kupada yarınki 6 maçta görevlendirilen hakemler şunlar:
13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor: Ali Palabıyık
13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor: Suat Arslanboğa
15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor: Turgut Doman
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Zorbay Küçük
21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan
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