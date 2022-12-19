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Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun 20 Aralık Salı günü oynanacak maçlarda görevlendirilen hakemler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı
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19 Aralık 2022 16:55
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun 20 Aralık Salı günü yapılacak maçlarda görevlendirilen hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre kupada yarınki 6 maçta görevlendirilen hakemler şunlar:

13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor: Ali Palabıyık

13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor: Suat Arslanboğa

15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor: Turgut Doman

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Zorbay Küçük

21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan

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