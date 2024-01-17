Türkiye Kupası'nda eşleşmeler 22 Ocak'ta belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerinin, 22 Ocak'ta belli olacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda eşleşmeler 22 Ocak'ta belli olacak
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17 Ocak 2024 16:40
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

Kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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