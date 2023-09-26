Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi 29 Eylül'de

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu kura çekimleri 29 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi 29 Eylül'de
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26 Eylül 2023 15:07
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekiminin 29 Eylül Cuma günü yapılacağı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.30'da Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Bu turda, 1. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 31 takım ve TFF 2. Lig'den 19 takım olmak üzere toplam 50 takım yer alacak.

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