Türkiye - Hırvatistan maçına İsveçli hakem

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa'da 28 Mart Salı günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadelede Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg üstlenecek. Maçın dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci yapacak.





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