Türkiye - Hırvatistan maçına İsveçli hakem

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ile oynayacağı maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Türkiye - Hırvatistan maçına İsveçli hakem
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26 Mart 2023 13:30
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa'da 28 Mart Salı günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadelede Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg üstlenecek. Maçın dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci yapacak.

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