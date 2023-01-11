Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulunda değişiklik

Hasan Aydın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, Hasan Aydın'ın yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa ettiği belirtildi.
Aydın'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine, birinci yedek üye Halil İbrahim Özdemir'in getirildiği ifade edildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, Hasan Aydın'ın yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa ettiği belirtildi.
Aydın'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine, birinci yedek üye Halil İbrahim Özdemir'in getirildiği ifade edildi.
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