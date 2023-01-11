Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulunda değişiklik

Hasan Aydın'dan boşalan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine, birinci yedek üye Halil İbrahim Özdemir'in getirildiği ifade edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulunda değişiklik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2023 14:36
Hasan Aydın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Hasan Aydın'ın yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa ettiği belirtildi.

Aydın'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine, birinci yedek üye Halil İbrahim Özdemir'in getirildiği ifade edildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ