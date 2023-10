Türkiye Bisiklet Turu 5. etabını Nico Denz kazandı!

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) beşinci gününde Marmaris-Bodrum etabı yapıldı.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin beşinci etabına 24 takımdan, 141 bisikletçi katıldı.



Tour of Türkiye'nin 180,6 kilometre ile en uzun ikinci etabında bisikletçiler, Marmaris'ten başladıkları yarışta Çetibeli, Gökçe, Gökova, Muğla, Yatağan, Milas, Güvercinlik'ten geçerek Bodrum'daki Yalıkavak Marina'da finiş yaptı.



Son anları büyük heyecana sahne olan yarışı, Almanya'nın Bora-Hansgrohe takımından Nico Denz ilk sırada bitirdi. Alman bisikletçi, 4.26.27'lik dereceye imza attı.



Denz'i takım arkadaşı Büyük Britanyalı Matthew Walls ile Kazakistan temsilcisi Astana'nın Hollandalı sporcusu Cees Bol izledi.



Mayolar



TUR 2023'te Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, genel klasman liderliğini sürdürdü. Cuma günki Bodrum-Selçuk etabında da Lutsenko, genel klasman liderinin giydiği turkuaz mayoyu taşıyacak.



Bu yıl 3 etap zaferi bulunan Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, sprint liderinin giydiği yeşil mayoyu kaptırdı. TUR'un 6. etabında yarın bu mayoyu İtalya'nın Green Project-Bardianicsf-Faizine takımından Luca Colnaghi giyecek.



Tırmanış liderinin giyeceği kırmızı mayo ise Lutsenko'da kaldı. Kazak bisikletçi, yarın turkuaz mayoyu giyeceği için kırmızı mayo, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi UAE Team Emirates'in Avustralyalı sporcusu Jay Vine'da olacak.



Kolombiya'nın Medellin-EPM takımından Robigzon Oyola'da olan Türkiye güzellikleri liderinin taşıdığı beyaz mayo ise Almanya temsilcisi Bike AID'in Eritreli bisikletçisi Dawid Yemane'ye geçti.



Adını "Mehmet Şampiyonbisiklet" yaptı



Türk vatandaşlığına geçen Fransız bisikletçi Gabriel Müller, Mehmet Şampiyonbisiklet adını aldı.



Yeni Zelanda'nın Global 6 takımında pedal çeviren 37 yaşındaki bisikletçi, yaklaşık 6 ay önce Türk vatandaşlığına geçti. İsim olarak Mehmet'i seçen tecrübeli sporcu,, soyadını ise Şampiyonbisiklet olarak değiştirdi.



Fransız asıllı bisikletçi, Tour of Türkiye'de yeni adıyla mücadele ediyor.



Sıradaki durak Selçuk



TUR 2023'ün altıncı gününde Bodrum-Selçuk etabı yapılacak.



Yarışın en uzun etabında bisikletçiler, 193,3 kilometre pedal çevirecek. Saat 11.45'te Bodrum Kalesi'nden start alacak sporcular, Güvercinlik, Koruköy, Milas, Bafa Gölü, Söke-Kuşadası kavşağı ve Şirince'den geçerek Meryem Ana'ya ulaşacak.



Genel olarak düz bir parkurda mücadele edecek dünyanın en iyi bisikletçileri, yaklaşık son 30 kilometrede 3 kez tırmanış ve iniş yapacak. Sporcular, Cuma günü, 410 metre rakımlı Meryem Ana'da tırmanış finişi gerçekleştirecek.



Yollar kapanacak



TUR 2023'ün 6. etabı için Cuma günü birçok yolda trafiğe izin verilemeyecek.



Bodrum'dan başlayacak yarışta Müftü Yakup Önes, Neyzen Tevfik ve Cevat Şakir, Atatürk, Dr. Mümtaz Ataman caddeleri çift, D330 katılım kavşağı ile Milas kavşağı arası tek yönde trafiğe kapalı olacak.



Güvercinlik, Koruköy, Milas, Bafa Gölü, Söke-Kuşadası kavşağı ve Şirince'yi takip edecek parkurda birçok yol da trafiğe kapatılacak.