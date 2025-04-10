Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta heyecanı 11 Nisan Cuma günü başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta heyecanı
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10 Nisan 2025 14:01

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş Fibabanka-Darüşşafaka Lassa mücadelesiyle başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre 25. haftanın maç programı şu şekilde:

11 Nisan Cuma:

19.00 Beşiktaş Fibabanka-Darüşşafaka Lassa (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

12 Nisan Cumartesi:

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gazanfer Bilge)

18.00 Türk Telekom-Mersinspor (Ankara)

20.30 Galatasaray-Bursaspor Yörsan (Basketbol Gelişim Merkezi)

13 Nisan Pazar:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Manisa Basket Divissa (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

14 Nisan Pazartesi: 

19.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Sinan Erdem) 

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