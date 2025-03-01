Hollanda'da 8-9 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak olan Büyükler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasına 8 sporcu ile katılacak olan Milli takımımız çalışmalarını sürdürüyor.



Apeldoorn şehrinde düzenlenecek olan şampiyonaya büyük önem verdiklerini ifade eden Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, "Şampiyonaya son derece yetenekli bir kadro ile katılıyoruz. Çok çalışıyorlar ve kendilerini sürekli geliştiriyorlar. Bu ekiple büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Hollanda'daki şampiyonada ülkemizi, 2028 Olimpiyat kadromuzda olan gençlerimiz temsil edecekler'' diye konuştu. Başkan Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü;



''2024 Büyükler üç adım atlamada Avrupa açık gümüş ve salon şampiyonasında altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz, Avrupa açıkta üçüncü olan Ersu Şaşma, Paris Olimpiyatında yüksek atlamada finalde yarışan Buse Savaşkan, üç adım atlamada Can Özüpek, 60 metrede aldıkları derecelerle dikkatleri çeken Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay, Yüksek Atlamada Alperen Acet ve 60 metre engellide Mikdat Sevler'in bu şampiyonadan madalyalarla döneceklerine inanıyorum. Bu gençler bizim geleceğimiz."



4 Mart 2025 tarihinde Hollanda'ya gidecek olan Türkiye Atletizm Milli Takımı'nda yer alan sporcular ise şöyle açıklandı:



Üç Adım Atlama: Tuğba Danışmaz ve Can Özüpek



Sırıkla Atlama: Ersu Şaşma



60 metre: Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay



Yüksek Atlama: Buse Savaşkan ve Alperen Acet



60 Metre Engel: Mikdat Sevler



