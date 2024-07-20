Türkiye, atıcılıkta 7 sporcuyla madalya arayacak

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılıkta Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye, atıcılıkta 7 sporcuyla madalya arayacak
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20 Temmuz 2024 11:39
Son güncelleme 20 Temmuz 2024 12:48
Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde yapılacak atıcılık müsabakaları, 27 Temmuz'da başlayıp 5 Ağustos'ta sona erecek.

Organizasyonda 15 kategoride madalyalar dağıtılacak atıcılıkta 170 erkek, 170 kadın toplam 340 sporcu yarışacak.

Paris 1900'de atışlar "canlı güvercine" yapıldı

Almanya ile İsviçre'de 13 ve 14'üncü yüzyıllarda açılan derneklerle kurumsallaşmaya başlayan atıcılık, bugünkü adıyla Uluslararası Atıcılık Federasyonu olan Uluslararası Atıcılık Birliğinin 1907'de kurulmasıyla yavaş yavaş beğenilen bir spor haline geldi.
Erkeklerde atıcılık, Atina'da 1896'da yapılan ilk modern olimpiyat oyunlarının programındaki 9 spor dalı arasında yer alıyordu.
Paris'te 1900'de yapılan olimpiyat oyunlarında hedef olarak canlı güvercinler kullanılıyordu.
Güvercinler, daha sonraki oyunlarda, "spor ahlakına" aykırı olduğu gerekçesiyle hedef olmaktan çıkarıldı.
Kadınlar ise atıcılıkta ilk kez, 1984'teki Los Angeles Olimpiyatları'nda boy gösterdi.

TÜRKİYE 7 SPORCUYLA KATILACAK

Paris 2024'te Türkiye'yi, atıcılıkta 7 sporcu temsil edecek.
Olimpiyatlarda Türkiye adına İsmail Keleş, Yusuf Dikeç, Şimal Yılmaz ve Şevval İlayda Tarhan 10 metre havalı tabanca, Sena Can skeet, Oğuzhan Tüzün ve Rümaysa Pelin Kaya trap kategorisinde mücadele verecek.
Türkiye, bu branşta daha önce olimpiyatlarda madalya elde edemedi.

EN BAŞARILI ÜLKE ABD

Olimpiyat oyunlarında atıcılık branşında ABD en başarılı ülke konumunda bulunuyor. ABD, olimpiyat oyunlarında 57'si altın toplam 116 madalya elde etti. Bu branşta ABD'yi, 67 madalya ile Çin takip ediyor.

 

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