Turkcell Kros Süper Ligi Finali Eskişehir'de yapıldı

Eskişehir'de düzenlenen Turkcell Kros Süper Ligi Finali'nde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Turkcell Kros Süper Ligi Finali Eskişehir'de yapıldı
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05 Nisan 2023 16:08
Eskişehir'de düzenlenen Turkcell Kros Süper Ligi Finali'nde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Tepebaşı ilçesindeki Muttalip Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada 54 kulüpten 224 sporcu mücadele etti.

Dereceye giren sporculara madalyalarını İl Gençlik ve Spor Müdürü Osman Ercan ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.

Kategorilerde sıralama şöyle oluştu:

Büyük Erkekler (10 kilometre):

1- Ramazan Özdemir

2- Sezgin Ataç

3 - Hüseyin Can

U20 Erkekler (6 kilometre):

1- Furkan Mutlu

2 - Caner Can Tunçtan

3- Mervan Haykır

U18 Erkekler (4 kilometre):

1- Kıyasettin Kara

2- Ali Tunç

3- Bedirhan Güven

Büyükler Mix Karışık Bayrak Yarışması (4×1500 metre):

1- Batman Petrol Spor Kulübü Derneği

2- Gaziantep Belediye Spor Kulübü Derneği

Büyük Kadınlar (8 kilometre):

1- Sultan Haydar

2- Ruken Tek

3- Fatma Karasu

U20 Kadınlar (4 kilometre):

1- Edibe Yağız

2- Dilan Çukurçam

3- Esmanur Yılmaz

U18 Kadınlar (3 kilometre):

1- Elif Akçiçek

2- Ceyda Melek Pınar

3- İran İnce

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