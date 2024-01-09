Türk Telekom'un konuğu Dolomiti Energia Trento!

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Dolomiti Energia Trento'yu konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türk Telekom'un konuğu Dolomiti Energia Trento!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2024 14:14
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. haftasında çarşamba günü İtalya ekibi Dolomiti Energia Trento'yu ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom, organizasyondaki son maçında deplasmanda Almanya'nın ratiopharm Ulm takımını 85-79 yenerken, Dolomiti Energia Trento da sahasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis karşısında 76-70 galip geldi.

Başkent ekibi, 10 takımlı B Grubu'nda 4 galibiyet, 9 mağlubiyetle 9. sırada yer alırken, İtalya temsilcisi ise 6 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery