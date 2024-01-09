Türk Telekom'un konuğu Dolomiti Energia Trento!

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. haftasında çarşamba günü İtalya ekibi Dolomiti Energia Trento'yu ağırlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Türk Telekom, organizasyondaki son maçında deplasmanda Almanya'nın ratiopharm Ulm takımını 85-79 yenerken, Dolomiti Energia Trento da sahasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis karşısında 76-70 galip geldi.
Başkent ekibi, 10 takımlı B Grubu'nda 4 galibiyet, 9 mağlubiyetle 9. sırada yer alırken, İtalya temsilcisi ise 6 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Türk Telekom, organizasyondaki son maçında deplasmanda Almanya'nın ratiopharm Ulm takımını 85-79 yenerken, Dolomiti Energia Trento da sahasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis karşısında 76-70 galip geldi.
Başkent ekibi, 10 takımlı B Grubu'nda 4 galibiyet, 9 mağlubiyetle 9. sırada yer alırken, İtalya temsilcisi ise 6 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.
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