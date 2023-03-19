Türk Telekom Basketbol, Manisa'yı geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Türk Telekom, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 98-84 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Erhan Gürsel
Türk Telekom: Rıdvan Öncel 9, Grant 17, Bouteille 17, Jones 18, Semih Erden 2, Taylor 7, Erkan Yılmaz 14, Sestina 14, Boran Güler, Emircan Koşut, Batuhan Acar
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Cruz 24, Roberson 10, Erdi Gülaslan, Bruinsma 7, Anosike 11, Berkay Sinirlioğlu 8, Williams 21, Troy Selim Şav 3, Mustafa Baki Görür
1. Periyot: 19-20
Devre: 38-46
3. Periyot: 73-66
Salon: Ankara
Hakemler: Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Erhan Gürsel
Türk Telekom: Rıdvan Öncel 9, Grant 17, Bouteille 17, Jones 18, Semih Erden 2, Taylor 7, Erkan Yılmaz 14, Sestina 14, Boran Güler, Emircan Koşut, Batuhan Acar
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Cruz 24, Roberson 10, Erdi Gülaslan, Bruinsma 7, Anosike 11, Berkay Sinirlioğlu 8, Williams 21, Troy Selim Şav 3, Mustafa Baki Görür
1. Periyot: 19-20
Devre: 38-46
3. Periyot: 73-66
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