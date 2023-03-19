Türk Telekom Basketbol, Manisa'yı geçti

Türk Telekom Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 98-84 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom Basketbol, Manisa'yı geçti
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19 Mart 2023 15:41
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Türk Telekom, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 98-84 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Erhan Gürsel

Türk Telekom: Rıdvan Öncel 9, Grant 17, Bouteille 17, Jones 18, Semih Erden 2, Taylor 7, Erkan Yılmaz 14, Sestina 14, Boran Güler, Emircan Koşut, Batuhan Acar

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Cruz 24, Roberson 10, Erdi Gülaslan, Bruinsma 7, Anosike 11, Berkay Sinirlioğlu 8, Williams 21, Troy Selim Şav 3, Mustafa Baki Görür

1. Periyot: 19-20

Devre: 38-46

3. Periyot: 73-66

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