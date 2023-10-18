Türk takımlarının sutopunda Avrupa sınavları başlıyor

Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek ENKA, Galatasaray, ODTÜ (kadın ve erkek takımı) ile İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Avrupa kupalarındaki sınavları başlıyor.
Kadınlarda ODTÜ, A Grubu'ndaki ilk maçını yarın Sırbistan'da oynayacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Çekya'da yapılacak B Grubu maçlarında 20-22 Ekim'de mücadele edecek.
Türkiye'yi erkeklerde de temsil edecek ODTÜ, B Grubu maçlarına yarın Belçika'da çıkacak. Galatasaray, C Grubu karşılaşmalarını İstanbul'da, ENKA ise D Grubu müsabakalarını Malta'da 20-22 Ekim'de yapacak.
Türk takımlarının organizasyondaki maç programı TSİ şöyle:
Kadınlar
A Grubu (Sırbistan):
19 Ekim Perşembe:
22.00 ODTÜ-Zavk Mladost (Hırvatistan)
20 Ekim Cuma:
20.00 Vaterpolo Vojvodina (Sırbistan)-ODTÜ
21 Ekim Cumartesi:
10.30 City of Manchester (Büyük Britanya)-ODTÜ
22 Ekim Pazar:
10.30 VK Jadran Split (Hırvatistan)-ODTÜ
B Grubu (Çekya):
20 Ekim Cuma:
17.00 Benfica (Portekiz)-İzmir Büyükşehir Belediyespor
21 Ekim Cumartesi:
19.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Jarfalla (İsveç)
22 Ekim Pazar:
10.00 ASF Strakonice (Çekya)-İzmir Büyükşehir Belediyespor
Erkekler:
B Grubu (Belçika):
19 Ekim Perşembe:
19.00 ODTÜ-VK Banja Luka (Bosna Hersek)
20 Ekim Cuma:
12.00 Carouge Natation (İsviçre)-ODTÜ
21.30 Royal Dauphins Mouscronnois (Belçika)-ODTÜ
22 Ekim Pazar:
11.30 ODTÜ-City of Manchester (Büyük Britanya)
C Grubu (İstanbul):
20 Ekim Cuma:
19.15 Galatasaray-Sporting (Portekiz)
21 Ekim Cumartesi:
17.30 Galatasaray-Polytechnic WP (Büyük Britanya)
22 Ekim Pazar:
11.00 Galatasaray-KVP Novaky (Slovakya)
D Grubu (Malta):
20 Ekim Cuma:
19.30 ENKA-KVT Komodor (Bulgaristan)
21 Ekim Cumartesi:
10.00 ENKA-Cetus Espoo (Finlandiya)
19.30 EVK Zaibas (Litvanya)-ENKA
22 Ekim Pazar:
11.30 Valetta (Malta)-ENKA
Kadınlarda ODTÜ, A Grubu'ndaki ilk maçını yarın Sırbistan'da oynayacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Çekya'da yapılacak B Grubu maçlarında 20-22 Ekim'de mücadele edecek.
Türkiye'yi erkeklerde de temsil edecek ODTÜ, B Grubu maçlarına yarın Belçika'da çıkacak. Galatasaray, C Grubu karşılaşmalarını İstanbul'da, ENKA ise D Grubu müsabakalarını Malta'da 20-22 Ekim'de yapacak.
Türk takımlarının organizasyondaki maç programı TSİ şöyle:
Kadınlar
A Grubu (Sırbistan):
19 Ekim Perşembe:
22.00 ODTÜ-Zavk Mladost (Hırvatistan)
20 Ekim Cuma:
20.00 Vaterpolo Vojvodina (Sırbistan)-ODTÜ
21 Ekim Cumartesi:
10.30 City of Manchester (Büyük Britanya)-ODTÜ
22 Ekim Pazar:
10.30 VK Jadran Split (Hırvatistan)-ODTÜ
B Grubu (Çekya):
20 Ekim Cuma:
17.00 Benfica (Portekiz)-İzmir Büyükşehir Belediyespor
21 Ekim Cumartesi:
19.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Jarfalla (İsveç)
22 Ekim Pazar:
10.00 ASF Strakonice (Çekya)-İzmir Büyükşehir Belediyespor
Erkekler:
B Grubu (Belçika):
19 Ekim Perşembe:
19.00 ODTÜ-VK Banja Luka (Bosna Hersek)
20 Ekim Cuma:
12.00 Carouge Natation (İsviçre)-ODTÜ
21.30 Royal Dauphins Mouscronnois (Belçika)-ODTÜ
22 Ekim Pazar:
11.30 ODTÜ-City of Manchester (Büyük Britanya)
C Grubu (İstanbul):
20 Ekim Cuma:
19.15 Galatasaray-Sporting (Portekiz)
21 Ekim Cumartesi:
17.30 Galatasaray-Polytechnic WP (Büyük Britanya)
22 Ekim Pazar:
11.00 Galatasaray-KVP Novaky (Slovakya)
D Grubu (Malta):
20 Ekim Cuma:
19.30 ENKA-KVT Komodor (Bulgaristan)
21 Ekim Cumartesi:
10.00 ENKA-Cetus Espoo (Finlandiya)
19.30 EVK Zaibas (Litvanya)-ENKA
22 Ekim Pazar:
11.30 Valetta (Malta)-ENKA