Türk takımlarının sutopunda Avrupa sınavları başlıyor

Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek ENKA, Galatasaray, ODTÜ (kadın ve erkek takımı) ile İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Avrupa kupalarındaki sınavları başlıyor.



Kadınlarda ODTÜ, A Grubu'ndaki ilk maçını yarın Sırbistan'da oynayacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Çekya'da yapılacak B Grubu maçlarında 20-22 Ekim'de mücadele edecek.



Türkiye'yi erkeklerde de temsil edecek ODTÜ, B Grubu maçlarına yarın Belçika'da çıkacak. Galatasaray, C Grubu karşılaşmalarını İstanbul'da, ENKA ise D Grubu müsabakalarını Malta'da 20-22 Ekim'de yapacak.



Türk takımlarının organizasyondaki maç programı TSİ şöyle:



Kadınlar



A Grubu (Sırbistan):



19 Ekim Perşembe:



22.00 ODTÜ-Zavk Mladost (Hırvatistan)



20 Ekim Cuma:



20.00 Vaterpolo Vojvodina (Sırbistan)-ODTÜ



21 Ekim Cumartesi:



10.30 City of Manchester (Büyük Britanya)-ODTÜ



22 Ekim Pazar:



10.30 VK Jadran Split (Hırvatistan)-ODTÜ







B Grubu (Çekya):



20 Ekim Cuma:



17.00 Benfica (Portekiz)-İzmir Büyükşehir Belediyespor



21 Ekim Cumartesi:



19.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Jarfalla (İsveç)



22 Ekim Pazar:



10.00 ASF Strakonice (Çekya)-İzmir Büyükşehir Belediyespor







Erkekler:



B Grubu (Belçika):



19 Ekim Perşembe:



19.00 ODTÜ-VK Banja Luka (Bosna Hersek)



20 Ekim Cuma:



12.00 Carouge Natation (İsviçre)-ODTÜ



21.30 Royal Dauphins Mouscronnois (Belçika)-ODTÜ



22 Ekim Pazar:



11.30 ODTÜ-City of Manchester (Büyük Britanya)







C Grubu (İstanbul):



20 Ekim Cuma:



19.15 Galatasaray-Sporting (Portekiz)



21 Ekim Cumartesi:



17.30 Galatasaray-Polytechnic WP (Büyük Britanya)



22 Ekim Pazar:



11.00 Galatasaray-KVP Novaky (Slovakya)







D Grubu (Malta):



20 Ekim Cuma:



19.30 ENKA-KVT Komodor (Bulgaristan)



21 Ekim Cumartesi:



10.00 ENKA-Cetus Espoo (Finlandiya)



19.30 EVK Zaibas (Litvanya)-ENKA



22 Ekim Pazar:



11.30 Valetta (Malta)-ENKA