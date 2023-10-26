Türk pilot Seda Kaçan, İtalya'da piste çıkacak

Türk kadın pilot Seda Kaçan, Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de İtalya'da piste çıkacak.
İtalya'nın Formula 1 pisti Imola'da, TCR Italy Championship'te yarışacak Seda Kaçan, Türkiye'yi pistlerde temsil eden ilk Türk kadın pilot olacak.
Pistte start alacak 33 sporcu arasındaki tek kadın olan Seda Kaçan, yarışa öncü Cumhuriyet kadınlarının fotoğraflarının yer aldığı 100. yıl özel kaskıyla çıkacak.
Seda Kaçan, 2022 yılında otomobil ile yarışmaya başlamış ve Türkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yıl aradan sonra yarışan ilk kadın pilot olmuştu.
İtalya'nın Formula 1 pisti Imola'da, TCR Italy Championship'te yarışacak Seda Kaçan, Türkiye'yi pistlerde temsil eden ilk Türk kadın pilot olacak.
Pistte start alacak 33 sporcu arasındaki tek kadın olan Seda Kaçan, yarışa öncü Cumhuriyet kadınlarının fotoğraflarının yer aldığı 100. yıl özel kaskıyla çıkacak.
Seda Kaçan, 2022 yılında otomobil ile yarışmaya başlamış ve Türkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yıl aradan sonra yarışan ilk kadın pilot olmuştu.