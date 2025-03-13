Türk Hava Yolları CEV Kupası'na veda etti

Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Igor Gorgonzola'ya mağlup olarak kupaya veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları CEV Kupası'na veda etti
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13 Mart 2025 16:07
Son güncelleme 13 Mart 2025 16:08
Voleybolda Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Igor Gorgonzola'ya 3-0 mağlup olan Türk Hava Yolları, kupaya veda etti.

Türk Hava Yolları ilk maçta da rakibine 3-0 yenilmişti.

Türk Hava Yolları: 0 - Igor Gorgonzola: 3

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Darko Savic (Sırbistan), Gloria Souto Jimenez (İspanya)

Türk Hava Yolları: Vasilantonaki, Melis Durul, Karmen Aksoy, Bergmann, Duarte, Ratzke (Buse Kayacan, Tuğba İvegin, Çağla Çiçekoğlu, Emine Arıcı, Ada Germen Korkmaz)

Igor Gorgonzola: Tolok, Ishikawa, Aleksic, Bonifacio, Bosio, Alsmeier (Fersino, De Nardi, Mims, Akimova, Mazzaro, Villani, Squarcini, Bartolucci)

Setler: 25-27, 24-26, 18-25

Süre: 88 dakika (33, 31, 24)

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