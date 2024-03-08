Türk futbolunda haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 29, Trendyol 1. Lig'de de 26. hafta karşılaşmaları yapılacak. TFF 2. Lig'de 30, TFF 3. Lig'de ise 23. hafta maçları oynanacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ise 23. hafta mücadelelerine sahne olacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:



Süper Lig



Bugün:



20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)



9 Mart Cumartesi:



13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)



16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)



19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



10 Mart Pazar:



13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)



16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Ülker)



11 Mart Pazartesi:



20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)



1. Lig



Bugün:



20.00 Boluspor-Bitexen Giresunspor (Bolu Atatürk)



9 Mart Cumartesi:



13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK (Bandırma 17 Eylül)



16.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)



19.00 Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK (Eyüp)



10 Mart Pazar:



13.30 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli)



13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)



16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe (11 Nisan)



19.00 Kocaelispor-Tuzlaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)



11 Mart Pazartesi:



20.30 Manisa FK-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)



TFF 2. Lig



Beyaz Grup:



10 Mart Pazar:



14.00 Bucaspor 1928-Adıyaman FK (Yeni Buca)



14.00 Bursaspor-Serik Belediyespor (Yüzüncü Yıl Atatürk)



14.00 Ankara Demirspor-Kırşehir FK (TCDD Ankara Demirspor)



14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kırklarelispor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



14.00 Altınordu-Zonguldak Kömürspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



14.00 Nazilli Belediyespor-1461 Trabzon FK (Nazilli İlçe)



14.00 Ankaraspor-Esenler Erokspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



14.00 Karacabey Belediyespor-Hes İlaç Afyonspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)



14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Diyarbekirspor (Mersin)



Kırmızı Grup:



10 Mart Pazar:



14.00 Karaman FK-Isparta 32 Spor (Yeni Karaman)



14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Diyarbakır)



14.00 Belediye Derincespor-Etimesgut Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)



14.00 Uşakspor-Anagold24 Erzincanspor (Uşak 1 Eylül)



14.00 İskenderunspor-Fethiyespor (Kırıkhan İlçe)



14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-İnegölspor (Dağılgan)



14.00 Düzce Cam Düzcespor-GMG Kastamonuspor (Düzce Şehir)



14.00 Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)



14.00 Denizlispor-Somaspor (Denizli Atatürk)



TFF 3. Lig



1. Grup:



9 Mart Cumartesi:



14.00 Aliağa-Artvin Hopaspor (Aliağa Atatürk)



14.00 İnegöl Kafkasspor-Karabük İdmanyurdu (İnegöl İlçe)



10 Mart Pazar:



14.00 Kırıkkalegücü-Küçükçekmece Sinopspor (Başpınar)



14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Malatya Arguvan SK (Gümüşhane Yenişehir)



14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu (Ayvalık Hüsnü Uğural)



14.00 Edirnespor-Talasgücü Belediyespor (Edirne 25 Kasım)



14.00 Kepezspor-52 Orduspor FK (Kepez Hasan Doğan)



2. Grup:



9 Mart Cumartesi:



14.00 Turgutluspor-Kemerkent Bulvarspor (Turgutlu 7 Eylül)



14.00 Silifke Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Silifke Şehir)



10 Mart Pazar:



14.00 TPAO Batman Petrolspor-Efeler 09 (Batman)



14.00 Pazarspor-Hacettepe 1945 SK (Pazar İlçe)



14.00 Amasyaspor-Sapanca Gençlikspor (12 Haziran)



14.00 3Gen Holding Elazığspor-Karşıyaka (Elazığ)



14.00 Ergene Velimeşespor-Kelkit Hürriyetspor (Mustafa Kemal Atatürk)



3. Grup:



9 Mart Cumartesi:



14.00 Kuşadasıspor-Sivas Dört Eylül (Kuşadası Özer Türk)



10 Mart Pazar:



14.00 Onvo Ağrı 1970-Osmaniyespor FK (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



14.00 Darıca Gençlerbirliği-Fatsa Belediyespor (Darıca İlçe)



14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Bornova 1877 (Erbaa İlçe)



14.00 Silivrispor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Silivri Müjdat Gürsu)



14.00 Belediye Kütahyaspor-Bayburt Özel İdare (Dumlupınar)



14.00 Akhisarspor-Karaköprü Belediyespor (Spor Toto Akhisar)



4. Grup:



9 Mart Cumartesi:



14.00 Güneş Holding Çankaya-Tokat Belediye Plevnespor (Osmanlı)



14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Bergama Sportif Faaliyetler (Sultanbeyli Gölet Futbol)



10 Mart Pazar:



14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Balıkesirspor (Kurtalan İlçe)



14.00 Orduspor 1967-Bursa Yıldırımspor (Yeni Ordu)



14.00 Armoni Alanya Kestelspor-İdaş Çatalcaspor (Alanya Milli Egemenlik)



14.00 Muş 1984 Muşspor-Nevşehir Belediyespor (Muş Şehir)



14.00 Sebat Gençlikspor-Bitexen Adana 1954 FK (Ortahisar Yavuz Selim)



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi



9 Mart Cumartesi:



12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Beylerbeyi (Muharrem Gülergin)



12.00 Ataşehir Belediyespor-Galatasaray Petrol Ofisi (İBB Esatpaşa)



12.00 Trabzonspor-Beşiktaş JK United Payment (Trabzonspor Kadir Özcan)



12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Şehit Vefa Karakurdu)



12.00 Hakkarigücü-Wulfz Fatih Karagümrük (Merzan Şehir)



12.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Fatih Vatanspor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis)



13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)



17.45 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-ALG Spor (Osmanlı)



