Türk atletizminin hedefi, olimpiyatlarda ilk altın madalya!

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyayı Tokyo'da kazanmak istediklerini bildirdi.



Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda 20 kilometre yarışında birinci olan milli atlet Ayşe Tekdal'ın, Balkan şampiyonası tarihinde büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu unvanını elde etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Olimpiyat barajını da geçen Ayşe Tekdal'ın atletizmde 15'inci kotayı alan sporcu olduğunu vurgulayan Çintimar, "40 kota hedefine emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." dedi.



"Hedefimiz ülkemizi en iyi yerde, en iyi şekilde temsil edebilmek"



Çintimar, Türk atletizm camiasındaki başarılı çalışmalarda herkesin çok ciddi emek, katkı ve destek sunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"Daha çok yolumuz var. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Haziranın son haftasına kadar kota yarışmaları devam edecek. Biz de bunun için bugün olduğu gibi bundan sonra da olimpiyatlara kadar durmadan yürümeye, koşmaya, atmaya ve atlamaya devam edeceğiz. Hedefimiz ülkemizi en iyi yerde, en iyi şekilde temsil edebilmek."



Fatih Çintimar, Türk atletizminin bugüne kadar olimpiyatlarda üç madalya elde ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bunların içinde altın madalyamız yok. Dileğim olimpiyatlarda ilk altın madalyayı kazanmak. Bunu da bu olimpiyatlarda alabilirsek, herkes atletizm camiasına verilen desteğin yerini bulduğunu görmüş olacak. Bu, bizim için önemli. Yaklaşık 8 yıldan beri Atletizm Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla bütün branşlarda belli projelerle çalışarak, bir proje odaklı atletizm camiası oluşturduk. Şimdi bu projenin karşılığını bütün branşlarda görüyoruz. Yürüyüşte ayrıca biraz daha ekstrem seviyede görüyoruz. İnşallah yürüyüş, olimpiyatlarda yüzümüzü güldürecek branşlarımızdan biri olacak."



