Vanspor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Lenk, Artı Değer Vanspor FK'ye başkan adayı olduğunu açıkladı.Lenk, Ankara'da bir restoranda gerçekleştirdiği basın toplantısında, Artı Değer Vanspor FK'nin gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edeceğini anımsattı.Oluşturacakları yönetim kurulunda spordan anlayan ve sporun içinden kişilerin yer alacağını vurgulayan Lenk,ifadelerini kullandı.Teknik direktörlerle görüşmeler yaptıklarını belirten Lenk, dört isimle iletişim halinde olduklarını, bu isimler arasında Ertuğrul Sağlam'ın da yer aldığını dile getirdi.Turgut Lenk, yurt içindeki önemli firmalarla sponsorluk görüşmelerinin devam ettiğini, seçilmeleri halinde tüm bu anlaşmaları kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşacaklarını sözlerine ekledi.