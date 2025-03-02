Turgay Demir: "İyi ki geldin Solskjaer"

Fotomaç spor yazarı Turgay Demir, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 yendiği maçı değerlendirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Turgay Demir: 'İyi ki geldin Solskjaer'
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02 Mart 2025 11:33
Son güncelleme 02 Mart 2025 13:08

Fotomaç spor yazarı Turgay Demir, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Kayserispor karşılaşmasını köşesinde yorumladı. 

İşte Turgay Demir'in o yazısı;

"YÜKSELİŞ DEVRİ DEVAM EDİYOR"

"Beşiktaş'ta yeniden yükseliş devrinin Sloskjaer ile başlayan yükseliş devri devam ediyor. Geride kalan hafta içi takımın derinliklerine indim!.. Hoca hakkında duyduklarım harika şeylerdi." 

"FUTBOLCULARIN PERFORMANS ARTIŞI BOŞUNA DEĞİLMİŞ"

"Solskjaer'in futbolcularla kurduğu diyaloğun muhteşem olduğunu belirten kaynaklarım, hocanın takımda çok büyük saygı gördüğünün altını çizdiler. Dahası, karşımızda hem insan, hem de teknik adam olarak, her haliyle on numara, beş yıldız bir kişiliğin olduğunu söylediler. Joao Mario başta bir çok futbolcunun performansının artması boşuna değilmiş yani. Takımının her yerine dokunan, tüm oyuncularından en iyi verimi almak için çırpınan ve en önemlisi göle maya çalmadan, macera aramadan, gerçekçi ve pragmatik bir yaklaşımla kadro kuran Norveçli, şu dönemde Beşiktaş için büyük şans olmuş." 

"İYİ Kİ GELDİN SOLSKJAER"

"Beşiktaş çok mu iyi oynuyor, hayır ama oyunu kendi kontrolünde tutmayı biliyor. İmmobile, Rafa Silva ya da bir başka isim olmuş hiç önemli değil, Solskjaer, yorulanı, işini eksik yapanı gördüğü anda müdahale ediyor ve müdahaleleri de gerçekçi. İmmobile çıkınca Semih giriyor, Rashica çıkınca da Arroyo… Şu gerçekçi değişiklikleri bile özlemiştik. İyi ki geldin Norveçli"



 


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