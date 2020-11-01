Tümer Metin: 'Sergen Yalçın'ın tazminatı bile yok'

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Tümer Metin, Sergen Yalçın ve siyah-beyazlı yönetimle ilgili açıklamalarının tepki çekmesinin ardından açıklamalarda bulundu.



Tümer Metin geçen hafta "Hocası da arkadaşım dostum ama işimi yapıyorum, Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta. Yukarılara da daha girmiyorum henüz. İster kız ister ister nefret et, ister şikayet et, Beşiktaş'ın sıkıntısı ne biliyor musunuz? Hepsi arkadaşımız dostumuz, o ayrı burada gördüğümü söylemek zorundayım. Bir kısım futbolcu var genç - yetenekli diye lanse ediliyorlar sadece genç diye oynuyorlar. Bir bölüm oyuncu var, nasıl oyuncu diye soruyorsun, çok iyi insan diyorlar. 10-12 senedir oynayanlar var, sırf çok iyi insan diye. Bir de bugün yarın patlar mı diye beklediklerimiz var, asla patlamayacaklar!" şeklinde konuştu ve bu açıklamalar, Beşiktaş camiasında tepki çekti.



Sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Tümer Metin "Camiaların efsaneleri hep zor şartlarda gitti. Fatih Terim ayrılsa, Bülent Korkmaz takımın başına geçer mi? Hepsi liyakatiyle hoca olmuştur. Trol hesaplara aldırış etmem, söylediklerimin arkasındayım. Bu ülkede efsaneler hep en zor zamanda geldi. Başarılı olanlar kaldı, olamayanları anında gönderdiler. Sergen Hoca diyor ki 'Tazminatım bile yok', bu sözleri dinlediniz mi? Bu ligde kimin tazminatı yok? Eddie Newton'ın bile tazminatı var! Sen gelirken efsane, evladına, değerine kıymet verdin mi? Sergen Hoca yatsın, kalksın, bu söylediklerimle ona karşı güvenoyu oldu. Yarın işler kötü gittiğinde Sergen Hoca'nın arkasında durun. Ben dururum. Laflarımın içinden bir şeyi cımbızla çekiyorlar. Sergen Hoca'nın liyakatinde şüphe duymam ama yönetimin verdiği değeri göreceğim. 30 bin kişilik imza töreni güzel ama yarın işler kötü gidince verdiğiniz değeri göreceğim. Galatasaray'da Bülent Korkmaz'ın adı geçiyor mu? Beşiktaş'ta Samet Aybaba, Tayfur Havutçu, Rıza Çalımbay'ın adı bir daha geçiyor mu? Geçiyorsa, hangi şartlarda geçiyor? Maç 3-3 bitse yönetim kovmaz, Sergen Hoca bırakırdı." dedi.



