Tuğba Şenoğlu İvegin, Kuzeyboru'da!

Tecrübeli oyuncu Tuğba'nın takımımıza katkı sağlayacağına inanıyor, takımımızın hedefleri doğrultusunda, Tuğba ile birlikte güçlü bir sezon geçirmeyi umuyoruz.

Aksaray'a Hoş geldin Tuğba Şenoğlu!'' ifadeleri kullanıldı.



Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, son olarak Japonya Ligi takımlarından Kurobe AquaFairies'de forma giyen milli smaçör Tuğba Şenoğlu İvegin'i kadrosuna kattı.Kuzeyboru kulübünün yaptığı açıklamada, ''A Milli Takımımızın başarılı oyuncusu Tuğba Şenoğlu İvegin ile sözleşme imzaladık.2 Şubat 1998 Tarsus doğumlu olan Tuğba voleybola 10 yaşında Tarsus'ta başladı. 2013'te VakıfBank altyapı takımına transfer oldu. Bu dönemde altyapı takımı ile Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonluğuna ulaşan takımda yer aldı. 2017'de 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türk millî takımında yer alarak turnuvanın rüya takımına "En iyi smaçör" olarak seçildi.2017-2018 sezonu itibarıyla VakıfBank ana kadrosunda yer almaya başladı ve burada 2 sezon geçirdikten sonra Yeşilyurt'a kiralık olarak transfer oldu. 2019 Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'nda İstanbul Aydın Üniversitesi SK takımında yer aldı ve takımı turnuvayı ikinci tamamladı.2020-2021 sezonunda VakıfBank'a geri döndü. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü olan, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ise elemeleri birinci, turnuvayı da beşinci bitiren Türkiye kadın millî voleybol takımında yer aldı. 2021-2022 sezonunda Vakıfbank'la bir sezonda elde edilebilecek tüm kupaları kazanarak, sezonu 5 şampiyonlukla tamamlayıp takımdan ayrıldı. 2022-23 sezonu öncesi Japonya Voleybol Ligi ekiplerinden Kurobe AquaFairies takımına transfer oldu.