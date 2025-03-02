Futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Beşiktaş'ın sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçı TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.
işte Tugay Kerimoğlu'nun o açıklamaları;
"SOLSKJAER OYUNCULARA ENERJİYİ İYİ YANSITMIŞ"
"Beşiktaş, üst üste dört galibiyet alarak kadro istikrarının karşılığını alıyor. Bu istikrarın sağlanması ve takımın belirli bir oyun düzenine oturması, teknik direktörün dokunuşlarını gösteriyor. Solskjaer, oyunculara enerjiyi iyi yansıtmış görünüyor."
"YAPILAN İŞLERİN KARŞILIĞINI ALMAK ÖNEMLİ"
"Maça dönecek olursak, ilk yarıdaki oyun Beşiktaş'ın nasıl bir futbol oynaması gerektiğini net bir şekilde gösterdi. Ancak, ikinci yarının son 15-20 dakikasında takımın bu kadar kendi sahasına çekilmesi ideal bir durum değil. Yine de günün sonunda yapılan işlerin karşılığını almak önemli. Beşiktaş'ın kazandığı sonuçlar, hem teknik direktörün hem de oyuncu grubunun doğru işler yaptığını kanıtlıyor."
"GÜNÜMÜZDE BÖYLE OYUNCU BULMAK KOLAY DEĞİL"
"Bugün maçın adamı benim için Gedson Fernandes. Hem savunmaya yardım eden, hem oyunu yönlendiren, hem de mücadeleci bir orta saha oyuncusu bulmak günümüzde kolay değil. Beşiktaş'ın üst üste dört galibiyet almasını tebrik ediyorum."
Tugay Kerimoğlu: "Günümüzde böyle oyuncu bulamazsın"
Futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Beşiktaş - Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi.
Son güncelleme 02 Mart 2025 00:28
Futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Beşiktaş'ın sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçı TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.
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