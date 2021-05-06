Tuchel: 'Benim hayatım futbol'

Tuchel finalde Mancester City'e karşı oynanacak maçla ilgili ise Tuchel, "Final yorumumu bana maçtan 4 gün önce sorun. Çünkü çok erken. Sakat oyuncular, daha formda olan isimler olabilir. Finale geldiğimize göre sonunu da getirmek istiyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

⚽️24 maç

🧤18 maçta gol yemedi

✅16 galibiyet

❌2 mağlubiyet#UCL Finalisti

🏆FA Cup finalisti

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Premier Lig'de ilk 4'te https://t.co/1cKWwgpyuX



— Sporx (@sporx) May 5, 2021

Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde farklı takımlarla üst üste iki sezon final gören ilk teknik adam olarak tarihe geçti.💫



✨2019-20 PSG

✨2020-21 Chelsea pic.twitter.com/wZLSHUl09f



— Sporx (@sporx) May 5, 2021

PSG'nin görevine son verdiği Thomas Tuchel, Chelsea'de tarih yazıyor ve bunu yaparken de bu işin en iyilerini yenerek yapıyor;



✅ Zinedine Zidane

✅ Pep Guardiola

✅ Jurgen Klopp

✅ Jose Mourinho

✅ Carlo Ancelotti

✅ Diego Simeone pic.twitter.com/tZmhbG34tV



— Sporx (@sporx) May 5, 2021

Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Real Madrid'i eleyerek finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.Alman teknik adam maç sonu açıklamasında oyuncularını tebrik ederek söze başladı ve "İlk yarı zor geçti. Pozisyon verdik ama biz de Real Madrid'e zor anlar yaşattık. İkinci yarı çok iyiydik. Savunmada müthiştik, daha erken ikiyi bulabilirdik. Takımımı tebrik ederim. Real Madrid'i elemek kolay değil, çünkü onlar her skordan geri dönebilir. Çok pozisyon kaçırdık ama vazgeçmedik. Büyük performans sergiledik, hak ettik. Kalecimiz Mendy de iyi performans sergiledi. Yine gol yemeden bitirdi, mutluyum." sözlerini kullandı.Tuchel geçtiğimiz sezon PSG ve bu sezon da Chelsea'nin başında finale çıkan teknik adam olma başarısı göstermesi ile ilgili ise "Üst üste iki Şampiyonlar Ligi mutlu edici bir şey. İki farklı takımla olması daha da mutluluk verici. Benim hayatım futbol. Bu tutkumun peşinden gidiyorum. Böyle takımları yönetmek harika." diye konuştu.