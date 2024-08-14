Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Liv Hospital Ankara ile sponsorluk anlaşması yaptı.Kulüpten yapılan açıklamada, Türk basketbolunun köklü takımlarından olan Türk Telekom Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonu için sağlık sponsoru olarak Liv Hospital Ankara ile anlaştığı bildirildi.Liv Hospital Ankara'da gerçekleştirilen imza törenine Türk Telekom Basketbol Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, Liv Hospital Ankara Genel Müdürü Nazlıhan Altun ile Başantrenör Erdem Can ve Genel Menajer Önder Külçebaş katıldı.Türk Telekom Basketbol Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, "Ankara'nın Süper Lig'de mücadele eden tek basketbol takımı olarak, Ankara'yı basketbol şehri yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Takımımızın hem ligde hem de Avrupa kupasında önemli başarılar elde edeceğinden şüphemiz yok. Başarıyı yakalama noktasında sağlık çok kritik bir yerde, Liv Hospital Ankara ailesine bu hususta çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.