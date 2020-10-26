Tribünde 15 bin peluş oyuncak satıldı

Heerenveen'in Emmen ile karşı karşıya geldiği maçın tribünlerine oturtulan 15 bin oyuncak ayı satılarak hayır kurumuna bağışlandı.



Hollanda'nın Heerenveen kulübü, kanserli çocukların sorunlarına dikkat çekmek için Pediatrik Onkoloji Kulübü ve Vakfı ile ortak çalışma yaparak Emmen maçının tribünlerini özel yapılan peluş oyuncakla donattı. Koronavirüs nedeniyle gelensel faaliyetlerini sürdüremeyen vakfa katkı sağlayan Heerenveen'de Emmen maçını canlı yayınlayan yayıncı kuruluş ekranlarda ayıcıkları gösterdikçe satışlar devam etti.



24 saat içerisinde 15 bin ayının tamamı satılırken toplanan 230 bin euronun kanserli çocuklar yararına kullanılacağı belirtildi.



