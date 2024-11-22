Trezeguet, Trabzon'a dönemiyor; Sorun çıktı

Trabzonspor'un Eylül ayında Al Rayyan'a kiraladığı Trezeguet'nin geri dönüşü gündemde. Teknik direktör Şenol Güneş, sol kanattaki problemi Mısırlı yıldızla çözmeyi hedefliyor.
Hatta tecrübeli oyuncuyla bizzat görüşme yapıp, kendisine ihtiyacı olduğunu söyledi.
Trezeguet'nin erken dönüşe soğuk bakmadığı bilinse de, Katar ekibinin başarılı oyuncuyu Ocak ayında gönderme fikrini olumsuz karşıladığı öğrenildi. Trabzonspor Yönetimi, Al Rayyan yetkilileriyle bu sorunu çözmeye çalışıyor.
Yıldız oyuncu bu sezon Katar'da çıktığı 6 resmi maçta 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Hatta tecrübeli oyuncuyla bizzat görüşme yapıp, kendisine ihtiyacı olduğunu söyledi.
Trezeguet'nin erken dönüşe soğuk bakmadığı bilinse de, Katar ekibinin başarılı oyuncuyu Ocak ayında gönderme fikrini olumsuz karşıladığı öğrenildi. Trabzonspor Yönetimi, Al Rayyan yetkilileriyle bu sorunu çözmeye çalışıyor.
Yıldız oyuncu bu sezon Katar'da çıktığı 6 resmi maçta 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.