Trezeguet'ten Galatasaray maçı sözleri!

Trabzonspor'da Trezeguet, Antalyaspor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.



Mısırlı futbolcu, "Bugün kazandığımız için Allah'a hamd olsun. Gol attığım için mutluyum ama daha önemli olan takımın kazanmasıydı. Buraya gelen taraftarın mutlu olmasıydı." dedi.



Galatasaray ile ligin bir sonraki haftasında oynayacakları maç hatırlatılan Trezeguet, "Pazar günü büyük bir maç var. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Umuyorum kazanan biz olacağız ve 3 puanla evimize döneceğiz." diye konuştu.





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