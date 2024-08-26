Trendyol Süper Lig'de 3. hafta sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta, bugün oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.
UEFA Avrupa Kupaları maçları sebebiyle Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları ertelendi.
Çaykur Rizespor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligde ilk 2 haftada puan kaybetmeyen Beşiktaş ve Galatasaray'ın maç yapmadığı haftayı kayıpsız geçerek averaj farkıyla liderliğe yükseldi.
Bugün oynanan maçlarda Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kalırken, Antalyaspor ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Atakaş Hatayspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 yenmeyi başardı.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Corendon Alanyaspor-Göztepe: 1-1
Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: 0-1
Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1
Kasımpaşa-Adana Demirspor: 2-2
Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 3-2
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-5
NOT: Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları; Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Trabzospor'un Avrupa Kupaları eleme maçları sebebiyle ertelendi.
Puan durumu
Ligin 3. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
4. hafta
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
30 Ağustos Cuma:
21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)
31 Ağustos Cumartesi:
19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor (Medaş Konya Büyükşehir)
21.45 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK (Gürsel Aksel)
1 Eylül Pazar:
19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor (Tüpraş)
21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor (Mersin)
NOT: Gaziantep FK 4. haftayı bay geçecek
UEFA Avrupa Kupaları maçları sebebiyle Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları ertelendi.
Çaykur Rizespor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligde ilk 2 haftada puan kaybetmeyen Beşiktaş ve Galatasaray'ın maç yapmadığı haftayı kayıpsız geçerek averaj farkıyla liderliğe yükseldi.
Bugün oynanan maçlarda Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kalırken, Antalyaspor ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Atakaş Hatayspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 yenmeyi başardı.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Corendon Alanyaspor-Göztepe: 1-1
Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: 0-1
Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1
Kasımpaşa-Adana Demirspor: 2-2
Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 3-2
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-5
NOT: Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları; Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Trabzospor'un Avrupa Kupaları eleme maçları sebebiyle ertelendi.
Puan durumu
Ligin 3. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
| Takım
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| AV
| P
| 1.FENERBAHÇE
| 3
| 2
| 1
| 0
| 8
| 2
| 6
| 7
| 2.İKAS EYÜPSPOR
| 3
| 2
| 1
| 0
| 6
| 2
| 4
| 7
| 3.BEŞİKTAŞ
| 2
| 2
| 0
| 0
| 6
| 2
| 4
| 6
| 4.GALATASARAY
| 2
| 2
| 0
| 0
| 4
| 2
| 2
| 6
| 5.RAMS BAŞAKŞEHİR
| 2
| 1
| 1
| 0
| 5
| 3
| 2
| 4
| 6.NET GLOBAL SİVASSPOR
| 3
| 1
| 1
| 1
| 2
| 2
| 0
| 4
| 7.ANTALYASPOR
| 3
| 1
| 1
| 1
| 5
| 6
| -1
| 4
| 8.ÇAYKUR RİZESPOR
| 3
| 1
| 1
| 1
| 3
| 7
| -4
| 4
| 9.GÖZTEPE
| 3
| 0
| 3
| 0
| 3
| 3
| 0
| 3
| 10.GAZİANTEP FK
| 2
| 1
| 0
| 1
| 1
| 1
| 0
| 3
| 11.SAMSUNSPOR
| 2
| 1
| 0
| 1
| 1
| 2
| -1
| 3
| 12.TÜMOSAN KONYASPOR
| 3
| 1
| 0
| 2
| 5
| 7
| -2
| 3
| 13.SİPAY BODRUM FK
| 3
| 1
| 0
| 2
| 4
| 6
| -2
| 3
| 14.KASIMPAŞA
| 3
| 0
| 2
| 1
| 5
| 6
| -1
| 2
| 15.CORENDON ALANYASPOR
| 3
| 0
| 2
| 1
| 4
| 6
| -2
| 2
| 16.TRABZONSPOR
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 17.ATAKAŞ HATAYSPOR
| 3
| 0
| 1
| 2
| 4
| 6
| -2
| 1
| 18.ADANA DEMİRSPOR
| 3
| 0
| 1
| 2
| 3
| 5
| -2
| 1
| 19.BELLONA KAYSERİSPOR
| 1
| 0
| 0
| 1
| 1
| 2
| -1
| 0
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
30 Ağustos Cuma:
21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)
31 Ağustos Cumartesi:
19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor (Medaş Konya Büyükşehir)
21.45 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK (Gürsel Aksel)
1 Eylül Pazar:
19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor (Tüpraş)
21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor (Mersin)
NOT: Gaziantep FK 4. haftayı bay geçecek
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