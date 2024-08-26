Trendyol Süper Lig'de 3. hafta sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Çaykur Rizespor deplasmanında 5-0 kazanan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol Süper Lig'de 3. hafta sona erdi
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26 Ağustos 2024 01:32
Son güncelleme 26 Ağustos 2024 02:56
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta, bugün oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.

UEFA Avrupa Kupaları maçları sebebiyle Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları ertelendi.

Çaykur Rizespor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligde ilk 2 haftada puan kaybetmeyen Beşiktaş ve Galatasaray'ın maç yapmadığı haftayı kayıpsız geçerek averaj farkıyla liderliğe yükseldi.

Bugün oynanan maçlarda Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kalırken, Antalyaspor ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Atakaş Hatayspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 yenmeyi başardı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Corendon Alanyaspor-Göztepe: 1-1

Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: 0-1

Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

Kasımpaşa-Adana Demirspor: 2-2

Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 3-2

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-5

NOT: Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları; Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Trabzospor'un Avrupa Kupaları eleme maçları sebebiyle ertelendi.

Puan durumu

Ligin 3. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 AV

 P
1.FENERBAHÇE

 3

 2

 1

 0

 8

 2

 6

 7
2.İKAS EYÜPSPOR

 3

 2

 1

 0

 6

 2

 4

 7
3.BEŞİKTAŞ

 2

 2

 0

 0

 6

 2

 4

 6
4.GALATASARAY

 2

 2

 0

 0

 4

 2

 2

 6
5.RAMS BAŞAKŞEHİR

 2

 1

 1

 0

 5

 3

 2

 4
6.NET GLOBAL SİVASSPOR

 3

 1

 1

 1

 2

 2

 0

 4
7.ANTALYASPOR

 3

 1

 1

 1

 5

 6

 -1

 4
8.ÇAYKUR RİZESPOR

 3

 1

 1

 1

 3

 7

 -4

 4
9.GÖZTEPE

 3

 0

 3

 0

 3

 3

 0

 3
10.GAZİANTEP FK

 2

 1

 0

 1

 1

 1

 0

 3
11.SAMSUNSPOR

 2

 1

 0

 1

 1

 2

 -1

 3
12.TÜMOSAN KONYASPOR

 3

 1

 0

 2

 5

 7

 -2

 3
13.SİPAY BODRUM FK

 3

 1

 0

 2

 4

 6

 -2

 3
14.KASIMPAŞA

 3

 0

 2

 1

 5

 6

 -1

 2
15.CORENDON ALANYASPOR

 3

 0

 2

 1

 4

 6

 -2

 2
16.TRABZONSPOR

 1

 0

 1

 0

 0

 0

 0

 1
17.ATAKAŞ HATAYSPOR

 3

 0

 1

 2

 4

 6

 -2

 1
18.ADANA DEMİRSPOR

 3

 0

 1

 2

 3

 5

 -2

 1
19.BELLONA KAYSERİSPOR

 1

 0

 0

 1

 1

 2

 -1

 0
4. hafta

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

30 Ağustos Cuma:

21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor (Medaş Konya Büyükşehir)

21.45 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK (Gürsel Aksel)

1 Eylül Pazar:

19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor (Tüpraş)

21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor (Mersin)

NOT: Gaziantep FK 4. haftayı bay geçecek

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