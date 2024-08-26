Trendyol Süper Lig'de 3. hafta sona erdi

Takım



O



G



B



M



A



Y



AV



P



1.FENERBAHÇE



3



2



1



0



8



2



6



7



2.İKAS EYÜPSPOR



3



2



1



0



6



2



4



7



3.BEŞİKTAŞ



2



2



0



0



6



2



4



6



4.GALATASARAY



2



2



0



0



4



2



2



6



5.RAMS BAŞAKŞEHİR



2



1



1



0



5



3



2



4



6.NET GLOBAL SİVASSPOR



3



1



1



1



2



2



0



4



7.ANTALYASPOR



3



1



1



1



5



6



-1



4



8.ÇAYKUR RİZESPOR



3



1



1



1



3



7



-4



4



9.GÖZTEPE



3



0



3



0



3



3



0



3



10.GAZİANTEP FK



2



1



0



1



1



1



0



3



11.SAMSUNSPOR



2



1



0



1



1



2



-1



3



12.TÜMOSAN KONYASPOR



3



1



0



2



5



7



-2



3



13.SİPAY BODRUM FK



3



1



0



2



4



6



-2



3



14.KASIMPAŞA



3



0



2



1



5



6



-1



2



15.CORENDON ALANYASPOR



3



0



2



1



4



6



-2



2



16.TRABZONSPOR



1



0



1



0



0



0



0



1



17.ATAKAŞ HATAYSPOR



3



0



1



2



4



6



-2



1



18.ADANA DEMİRSPOR



3



0



1



2



3



5



-2



1



19.BELLONA KAYSERİSPOR



1



0



0



1



1



2



-1



0





Trendyol Süper Lig'de 3. hafta, bugün oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.UEFA Avrupa Kupaları maçları sebebiyle Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları ertelendi.Çaykur Rizespor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligde ilk 2 haftada puan kaybetmeyen Beşiktaş ve Galatasaray'ın maç yapmadığı haftayı kayıpsız geçerek averaj farkıyla liderliğe yükseldi.Bugün oynanan maçlarda Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kalırken, Antalyaspor ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Atakaş Hatayspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 yenmeyi başardı.Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Corendon Alanyaspor-Göztepe: 1-1Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: 0-1Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1Kasımpaşa-Adana Demirspor: 2-2Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 3-2Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-5Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları; Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Trabzospor'un Avrupa Kupaları eleme maçları sebebiyle ertelendi.Ligin 3. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor (Medaş Konya Büyükşehir)21.45 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK (Gürsel Aksel)19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor (Tüpraş)21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor (Mersin)Gaziantep FK 4. haftayı bay geçecek