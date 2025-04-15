Trendyol 1. Lig'de 36. haftanın programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçlarının programı belli oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27 Nisan Pazar günü tamamı saat 16.00'da başlayacak 36. hafta müsabakalarının programı şöyle:
Kocaelispor-Geosis Boluspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Malatya)
Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)
Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)
Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)
Sakaryaspor-Erzurumspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK (11 Nisan)
Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27 Nisan Pazar günü tamamı saat 16.00'da başlayacak 36. hafta müsabakalarının programı şöyle:
Kocaelispor-Geosis Boluspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Malatya)
Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)
Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)
Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)
Sakaryaspor-Erzurumspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK (11 Nisan)
Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)