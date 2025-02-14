Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde hafanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
15 Şubat Cumartesi:
16.00 Yeni Malatyaspor-Manisa FK: Oğuzhan Aksu
19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK: Ali Yılmaz
16 Şubat Pazar:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş
13.30 Geosis Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: Furkan Aksuoğlu
16.00 Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Ali Özer
19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor: Raşit Yorgancılar
17 Şubat Pazartesi:
14.00 Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Gürcan Hasova
17.00 Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor: Yusuf Ziya Gündüz
20.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor: Batuhan Kolak
20.00 Sakaryaspor-MKE Ankaragücü: Alpaslan Şen
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde hafanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
15 Şubat Cumartesi:
16.00 Yeni Malatyaspor-Manisa FK: Oğuzhan Aksu
19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK: Ali Yılmaz
16 Şubat Pazar:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş
13.30 Geosis Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: Furkan Aksuoğlu
16.00 Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Ali Özer
19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor: Raşit Yorgancılar
17 Şubat Pazartesi:
14.00 Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Gürcan Hasova
17.00 Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor: Yusuf Ziya Gündüz
20.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor: Batuhan Kolak
20.00 Sakaryaspor-MKE Ankaragücü: Alpaslan Şen
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