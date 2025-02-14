Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2025 14:08
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde hafanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

15 Şubat Cumartesi:

16.00 Yeni Malatyaspor-Manisa FK: Oğuzhan Aksu

19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK: Ali Yılmaz

16 Şubat Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş

13.30 Geosis Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: Furkan Aksuoğlu

16.00 Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Ali Özer

19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor: Raşit Yorgancılar

17 Şubat Pazartesi:

14.00 Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Gürcan Hasova

17.00 Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor: Yusuf Ziya Gündüz

20.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor: Batuhan Kolak

20.00 Sakaryaspor-MKE Ankaragücü: Alpaslan Şen


YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery