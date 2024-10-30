Trendyol 1. Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
1 Kasım Cuma:
20.00 Boluspor-Central Hospital Ümraniyespor: Ali Yılmaz
2 Kasım Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK: Sarper Barış Saka
16.00 Esenler Erokspor-Şanlıurfaspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor: Yusuf Ziya Gündüz
19.00 Kocaelispor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
3 Kasım Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-Sakaryaspor: Fatih Tokail
16.00 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: Çağdaş Altay
19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-MKE Ankaragücü: Furkan Aksuoğlu
4 Kasım Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Uğur Okulları İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK: Batuhan Kolak
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
1 Kasım Cuma:
20.00 Boluspor-Central Hospital Ümraniyespor: Ali Yılmaz
2 Kasım Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK: Sarper Barış Saka
16.00 Esenler Erokspor-Şanlıurfaspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor: Yusuf Ziya Gündüz
19.00 Kocaelispor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
3 Kasım Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-Sakaryaspor: Fatih Tokail
16.00 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: Çağdaş Altay
19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-MKE Ankaragücü: Furkan Aksuoğlu
4 Kasım Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Uğur Okulları İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK: Batuhan Kolak