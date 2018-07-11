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"Transfer için Gerrard aradı ama endişelendim"

Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Glasgow Rangers'ın iki yeni transferi, İskoç ekibine imza attıktan sonra ilginç açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Transfer için Gerrard aradı ama endişelendim'
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11 Temmuz 2018 13:31
İtalya Ligi takımlarından Roma'nın 21 yaşındaki forvet oyuncusu Umar Sadiq, Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Glasgow Rangers'a kiralandı. Rangers ayrıca Fransız ekibi Angers'in orta saha oyuncusu Lassana Coulibaly de kiralık olarak kadrosuna kattı. İki isim transferlerinin ardından Steven Gerrard ile görüşmeleri hakkında ilginç ifadeler kullandı.

"GERRARD'A 'HAYIR' DİYEMEZSİNİZ"

Tansfer süreci hakkında konuşan Sadiq, "Bir ay önce, Nijerya'da tatildeyken, Rangers'ın benimle ilgilendiğini öğrendim. Dürüst olmak gerekirse, önceden menajerimle konuşup bu sezon Roma'da kalmayı planladığımı belirtmiştim, ancak Steven Gerrard sizi aradığı zaman, ona hayır diyemezsiniz. Beni iki hafta önce aradı ve o andan itibaren fikrim değişmeye başladı. Planım Roma'da kalmak olsa bile, Gerrard'ı reddedemezdim. Kariyeri ilerletmeye yardımcı olacağını söyledi." dedi.



"GERRARD OLMADIĞINDAN ENDİŞELENDİM"

Kulübün resmi televizyon kanalı RangersTV'ye transferi hakkında konuşan Coulibaly ise "Burada olmaktan çok mutluyum. Menajerim, Steven Gerrard'ın bu takımın teknik direktörü olduğunu söylediğinde, bunun benim için çok iyi bir fırsat olduğunu düşündüm. Onu Liverpool'da oynarken çok izledim, o benim futbolumu geliştirmeme ciddi bir şekilde yardımcı olabilir. Mali'deyken onunla telefondan konuşma fırsatım oldu. Beni takımında görmek istediğini söyledi, bende direk 'Evet' dedim ama telefonda konuştuğum kişinin aslında Gerrard olmadığından çok endişelenmiştim." şeklinde açıklamalar yaptı.

Rangers kulübü hakkında da konuşan Coulibaly, "Rangers iyi bir takım, bu kulübü Gerrard gelmeden önce de tanıyordum. Avrupa Ligi'nde mücadele eden bir kulüp ve Celtic ile büyük bir rekabet içerisinde olduklarını biliyorum. Büyük bir kulüpte oynamak güzel olacak, zaten herkes büyük takımlarda oynamak ister." dedi.



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