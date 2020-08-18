TransAnatolia'da ikinci gün geride kaldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'de günün ilk etabı Bolu Abant'tan start alarak başladı. Yarışın 2. günü de zorlu etaplara ve büyük bir rekabete sahne oldu.Yarışçılar 1. özel etapta dar geçişlerin ve yer yer ağaç kütüklerinin bulunduğu zorlu bir orman parkurunu tamamladı. 155 km'lik 2. özel etapta ise taşlı ve kırıcı zemin nedeniyle oldukça zor anlar yaşayan yarışçılar bu etabı ortalama 3 saatte kat ettiler. Günün son etabı ise daha geniş ve sorunsuz olduğundan yarışçılar bu etapta hızlarını ve tekniklerini konuşturdular.Motosiklet kategorisinde günün en hızlı parkuru olan 3.etabı ilk sırada tamamlayan Fransız Adrien Van Beveren 3 saat 40 dk 35 sn ile günü birinci tamamladı. İlk günün lideri Fransız Xavier de Soultrait ise ikinci güne lider başladı ancak sonraki etaplarda geriye düşerek 3 saat 40 dk 37 sn süre ile yarışı sadece 2 saniyelik fark ile ikinci sırada tamamladı. Yarışın en zorlu etabı olan 2.özel etapta ise İtalyan Allessandro Botturi 155 km'yi en iyi derece ile geçen yarışçı olmasına rağmen günü 3 saat 42 dk 27 sn süre ile 3.sırada tamamladı. İlk günkü yarışta talihsiz bir kaza yaşayan ve yarışa devam edemeyen İtalyan kadın pilot Francesca Gaspari ikinci gün, heyecana kaldığı yerden devam etti. Günün en iyi dereceye sahip Türk pilotu ise Ejder Erişti oldu.Quad kategorisinde ilk günü 4.sırada tamamlayan Erkan Uzlaş büyük bir atak yaparak 1.özel etabı 6 saat 20 dk 42 sn süre ile ilk sırada tamamlayarak liderliğe yükseldi. İlk günkü yarışı birinci sırada bitiren İsrafil Akyüz, yarışın ikinci gününde toplam 7 saat 41 dk 41 sn'lik süreyle ikinci sırada yer aldı. Akyüz'ü Hasan Yatkın ve Yusuf Sayar takip etti.SSV kategorisinde ise sıralama yarışın ikinci gününde de değişmedi. İlk günde rakiplerine büyük fark atan Çağdaş Çağlar & Ertuğrul Danişment ekibi günü 4 saat 55 dk 12 sn süre ile birinci sırada tamamladı. Necati Şahin & Armağan Şahin ikinciliğini korurken, üçüncü sırayı Zafer Durmaz & Onur Altan Tan ekibi aldı.Otomobil kategorisinde Becce Motorsports takımından Mert Becce & Sertaç Tatar ekibinin dün yaşadıkları talihsizlikler bugün de farklı mekanik arızalar ile devam etti. İlk günün birincisi IXCO Racing takımından Ahmet Bağce & Mert Tepe 8 saat 20 sn süre ile totalde liderliğini korurken, dün beşinci sırada gelen Tolga Yılmaz & Ebru Demirbay Erişti ekibi 8 saat 18 dk 37 sn süre ile genel sıralamada 2.liğe yükseldi. Yarışın ikinci gününde dikkat çeken ekip ise Ahmet Tınkır ve Ali Günpay oldu. 1.ve 3.etapları lider tamamlayan ekip zorlu geçen ikinci etabı 3.sırada bitirdi ve böylece genel sıralamada 8 saat 29 dk 58 sn süre ile 6.sıradan 3.sıraya yükselerek liderle arasındaki farkı 29 dakikaya kadar düşürdü.Büyük çekişmelere ve sürpriz sıralamalara sahne olan TransAnatolia'nın oldukça yorucu ve uzun geçen ikinci günü Haymana'da son buldu.TransAnatolia 2020'nin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar ise şöyle; TOSFED, ASOK, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, Mitsubishi Motors, TRT, General Tire, İzeltaş, Anlas, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul, Beşiktaş Belediyesi, Yiğit Akü, Fikirmedya, Jules Verne, Silverzone, Red Bull, Reeder.2010 yılında kurulan TransAnatolia Rally Raid, Türkiye'de her yıl düzenlenen bir ralli. Yarışta enduro sınıfı arazi motorsikletleri, 4x4 otomobil, kamyon, ATV, SSV ve Buggy adı verilen çöl yarışları için geliştirilmiş özel yarış araçları, ayrı klasmanlarda ve yol dışı etaplarda yarışmaktadır. TransAnatolia kısa sayılabilecek bir süre içinde dünyanın en iyi ralli raid yarışlarından biri olarak anılmaya başlandı. TransAnatolia dünya standartlarında yol notları sunmaktadır. Ayrıca yarışmacılar kesintisiz bir şekilde çalışmakta olan uydu takip sistemiyle izlenmektedir. Uydu takibiyle birlikte çeşitli aktif ve pasif güvenlik tedbirleri mümkün olan en üst düzeyde sağlanmaktadır.