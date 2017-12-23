Trabzonspor'un muhtemel Karabükspor 11'i

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Pazar günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.Son 5 haftayı kayıpsız geçen Trabzonspor, ligin ilk yarısını galibiyetle kapatarak zirve yarışında yara almak istemiyor.Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 yenerek art arda 5 maç kazanan bordo-mavililer, Kardemir Karabükspor'u da yenmesi halinde 2010-2011 sezonundaki 6 maçlık galibiyet serisi başarısını tekrarlayacak.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, 12. hafta sahasında Osmanlıspor'u 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1, 14. haftada Antalyaspor'u evinde 3-0, 15. haftada İstanbul'da Kasımpaşa'yı 3-0, geçen hafta da evinde Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek art arda 5 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Kardemir Karabükspor maçını da kazanırsa, 2010-2011 sezonuyla birlikte son 14 sezonun en iyi galibiyet serisini elde etmiş olacak. Bordo-mavililer, 2003-2004 sezonunda 22. haftadan başlayan 11 haftalık galibiyet serisi başarısı göstermişti.Geçen hafta gördükleri sarı kartlarla cezalı konumuna düşen Uğur Demirok ile Juraj Kucka, Kardemir Karabükspor maçında görev alamayacak.İki futbolcusundan yararlanamayacak teknik direktör Çalımbay'ın, savunmada Uğur Demirok'un yokluğunda sakatlıktan dönerek takımla çalışmalara katılan Jan Durica'ya, orta alanda ise Kucka'nın yerine Ogenyi Onazi'ye forma vermesi bekleniyor.Trabzonspor'da maç öncesi 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında yer alıyor.Mustafa Akbaş, Joao Pereira, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Matus Bero ve Burak Yılmaz, Pazar günki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ikinci devre ilk haftasında Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak.Bordo-mavili takımın Kardemir Karabükspor karşısına11'i ile çıkması bekleniyor.