Trabzonspor'un gururları Kağan ve Faruk Can!

Trabzonspor'un 3 kalecisi sağlık sorunları yaşadığı için dün eldivenleri 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu taktı. Hem Trabzonspor'un kulüp tarihinde hem de bu sezon ligde oynayan en genç file bekçisi olan Kağan, performansıyla tam not aldı. Faruk da sol bekte iyi bir maç çıkartırken, Trabzonspor Türk futboluna iki yeni isim kazandırdı.Son yıllarda altyapısından yetiştirdiği yıldızlarla Türk futboluna damga vuran Trabzonspor'da, bu kez iki yeni isim vitrine çıktı: Kağan Moradaoğlu ve Faruk Can Genç... Bordo-Mavililer'in ilk 3 kalecisi sağlık sorunları yaşadığı için 2003 doğumlu Kağan 11'de görev yaptı. Lise öğrencisi olan Kağan, kariyerindeki ilk Süper Lig maçına oynayarak tarihe geçti. 18 yaş 40 günlük Kağan, Trabzonspor'da eldivenleri takan en genç kaleci oldu ve 1 gün farkla Arda Akbulut'u geride bıraktı. Aynı zamanda bu sezon Süper Lig'de eldivenleri takan en genç file bekçisi olarak da tarihe adını yazdırdı. Performansıyla tam not alan Kağan, özellikle soğukkanlı yapısıyla dikkat çekti. İkinci yarıda bir pozisyonda yılların tecrübesi Demba Ba'yı çok şık bir çalımla geçti. Uzatmalarda da Gulbrandsen'in vuruşunda topu ayaklarıyla kurtardı.21 yaşındaki Faruk Can da, Marlon'un yokluğunda ilk kez lig maçı heyecanı yaşandı. Bu sezon daha önce Türkiye Kupası'ndaki Adana Demirspor mücadelesinde görev alan Faruk, o karşılaşmada verilen şansı çok iyi kullanmıştı. Abdullah Avcı'nın sol bekte yine güvenip formayı verdiği Faruk, alkış topladı.Kağan Moradaoğlu (18) ve Faruk Can Genç'in (21) dışında Trabzonspor'un dünkü kadrosunda altyapı patentli 8 isim daha vardı. 23 yaşındaki Hüseyin Türkmen'in yanı sıra 18 yaşındaki kaleciler Hakan Aydın ile Adem Ağaoğlu, Atakan Gündüz (20), Ahmetcan Kaplan (18), Hakan Yeşil (19), Süleyman Cebeci (18) ve Safa Kınalı (21) maça kulübede başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, son bölümlerde Atakan'ı da oyuna sokup, ilk Süper Lig maçına çıkmasını sağladı.