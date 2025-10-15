16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
Mirassol-Internacional
02:00
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
Santos FC-Corinthians
03:30
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Trabzonsporlu Pina, Dünya Kupası'nda!

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Wagner Pina'nın da yer aldığı Yeşil Burun Adaları, 2026 Dünya Kupası yolunda tarihi bir başarıya imza attı.

D Grubu 10. hafta maçında Esvatini'yi 3-0 mağlup eden Yeşil Burun Adaları, puanını 20'ye yükselterek Dünya Kupası biletini cebine koydu.
 
İLK KEZ DÜNYA KUPASI'NDA
 
Yeşil Burun Adaları, bu galibiyetle birlikte tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Ülke futbolu adına büyük bir dönüm noktası olarak kayda geçen bu başarıda, Trabzonspor forması giyen Wagner Pina da önemli pay sahibi oldu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
