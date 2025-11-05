05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Trabzonsporlu Oulai'ye milli davet: Kariyerinde bir ilk

Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai, kariyerinde ilk kez Fildişi Sahili A Milli Takım kadrosuna davet edildi.

calendar 05 Kasım 2025 19:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonsporlu Oulai'ye milli davet: Kariyerinde bir ilk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un umut vadeden genç yıldızı Christ Inao Oulai, Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan davet aldı.

KARİYERİNDE BİR İLK

2006 doğumlu olan ve henüz 19 yaşında bulunan Oulai, Suudi Arabistan ile yapılacak hazırlık maçı için açıklanan milli takım kamp kadrosuna çağrıldı. Bu davetle birlikte genç oyuncu, kariyerinde ilk kez milli formayı giymeye hazırlanıyor.


TRABZONSPOR'DA BEĞENİLERİ TOPLADI

Fildişi Sahili'nin Yopougon kentinde dünyaya gelen Oulai, 1,73 metre boyunda ve orta saha mevkisinde görev yapıyor. Trabzonspor'a transfer olduktan sonra sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken genç futbolcu, kısa sürede hem teknik ekibin hem de taraftarların beğenisini kazandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla 5 maçta görev alan Oulai, toplam 417 dakika sahada kaldı. Genç orta saha, bu süre içinde 1 gol atarken 2 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu.

Bastia'dan 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer edilen genç oyuncunun profesyonel kariyerinde şu ana kadar 23 maçı bulunuyor. Bu karşılaşmaların 18'ini Bastia'da, 5'ini ise Trabzonspor formasıyla oynadı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.