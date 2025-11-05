Trabzonsporlu Oulai'ye milli davet: Kariyerinde bir ilk

Trabzonspor'un umut vadeden genç yıldızı Christ Inao Oulai, Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan davet aldı.
KARİYERİNDE BİR İLK
2006 doğumlu olan ve henüz 19 yaşında bulunan Oulai, Suudi Arabistan ile yapılacak hazırlık maçı için açıklanan milli takım kamp kadrosuna çağrıldı. Bu davetle birlikte genç oyuncu, kariyerinde ilk kez milli formayı giymeye hazırlanıyor.
TRABZONSPOR'DA BEĞENİLERİ TOPLADI
Fildişi Sahili'nin Yopougon kentinde dünyaya gelen Oulai, 1,73 metre boyunda ve orta saha mevkisinde görev yapıyor. Trabzonspor'a transfer olduktan sonra sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken genç futbolcu, kısa sürede hem teknik ekibin hem de taraftarların beğenisini kazandı.
PERFORMANSI
Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla 5 maçta görev alan Oulai, toplam 417 dakika sahada kaldı. Genç orta saha, bu süre içinde 1 gol atarken 2 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu.
Bastia'dan 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer edilen genç oyuncunun profesyonel kariyerinde şu ana kadar 23 maçı bulunuyor. Bu karşılaşmaların 18'ini Bastia'da, 5'ini ise Trabzonspor formasıyla oynadı.
🇨🇮Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai, kariyerinde ilk kez Fildişi Sahili A Milli Takım kadrosuna davet edildi. pic.twitter.com/i2v0j4bIZc
