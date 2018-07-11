Trabzonspor'dan Slovenya Futbol Federasyonu'na ziyaret

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özer Bayraktar ile Futbol A Takımı Menajeri Emrah Tok'un Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Radenko Mijatovic'i ziyaret ettiği bildirildi.Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Mijatovic'e ziyaret gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:"Yönetim kurulu üyemiz Özer Bayraktar ile Futbol A Takımı Menajerimiz Emrah Tok, Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Radenko Mijatovic'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Mijatovic, takımımıza başarılar diledi. Yönetim kurulu üyemiz Özer Bayraktar, Mijatovic'e teşekkür ederek forma hediye etti."