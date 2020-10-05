Trabzonspor'dan Giuliano sürprizi

Transferin son gününde hareketli saatler yaşayan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano'yu gündemine aldı.



TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre; Trabzonspor, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nasr'dan ayrılan Brezilyalı futbolcu Giuliano ile görüşme gerçekleştirdi.



Forvetin arkasına bir takviye yapmak isteyen bordo mavililerin gündemine Yusuf Yazıcı da gelirken, Giuliano transferinin gün içerisinde noktalanabileceği ifade edildi.



30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe'de 37 maçta 16 gol ve 6 asistle oynamıştı. Al Nasr'da ise 77 karşılşamada 31 gol atarken 18 asist yaptı



Bordo mavililer kadrosunu daha önce Vitor Hugo, Lewis Baker, Djaniny, Afobe, Plaza, Marlon, Anıl Başaran, (Bandırmaspor'a kiralandı) Muhammet Taha, Trondsen, Flavio ve Diabate ile güçlendirmişti.



