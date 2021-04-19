Trabzonspor'da sözleşmeler 'cepte!'

Trabzonspor'da transfer harekatı hız kazandı. Gelecek sezonun transferlerini vakit geçirmeden bitirmeyi hedefleyen yönetimin amacı teknik heyetin istediği isimleri kampa yetiştirmek. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Hatay maçının ardından 4 yeni oyuncuyu lig bitince duyuracaklarını söylemişti. Bu 4 transferden ikisi ile ön anlaşmaya da varıldı.



SEZON SONU KONTRATLARI BİTİYOR

Bordo-mavililer sezon sonu kulüpleri ile sözleşmeleri bitecek olan Brezilyalı sağ bek Bruno Peres ve Gineli santrfor Fode Koita ile ön anlaşmaya vardı. İki oyuncunun da kulüpleri ile sezonu bitirmesini bekleyen yönetim ardından resmi açıklamayı yapacak. Bordo- mavili yönetim diğer iki nokta transferden birini sol bek, diğerini ise yine forvet bölgesine yapacak.



ANDRAZ SPORAR İÇİN İKİNCİ KEZ ÇALIŞMA BAŞLADI

TRABZONSPOR'DA devam eden transfer çalışmalarında gündeme tanıdık bir isim geldi. Bordo-mavililer, daha önce de görüştükleri Sloven forvet Andraz Sporar ile tekrar temasa geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Beşiktaş'ta iken kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda Sporting'e satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacağı iddia edildi.



