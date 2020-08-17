Trabzonspor'da orta sahaya iki aday

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da iki isim gündeme geldi.



Bordo-mavililer, ön libero mevkii için Breziyalı Flavio Medeiros ve Kamerun asıllı Fransız oyuncu Adrien Tameze ile görüşmelere başladı. Flavio için kulübü Bahia'ya 1.2 milyon euro bonservis öneren Karadeniz ekibi, 24 yaşındaki oyuncuyu ise ikna etti. Bordo-mavililer geçtiğimiz yıl kiralık olarak Atalanta'da forma giyen ve bonservisi Nice'te bulunan 26 yaşındaki Tameze'nin de şartlarını sordu.



ÜÇ GENCE A TAKIM YOLU AÇILDI

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak olan Trabzonspor'da, teknik direktör Eddie Newton'ın kararı ile genç oyuncular Salih Kavrazlı (18), Atakan Gündüz (19) ve Taha Tunç (19) da A takım ile birlikte çalışacaklar.



