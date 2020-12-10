Trabzonspor'da kaleye genç takviye

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesiyle beraber genç yetenekler takıma kazandırılıyor. Trabzonspor'un altyapısındaki performansıyla göz kamaştıran 17 yaşındaki Hakan Aydın ile profesyonel sözleşme imzalandı

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Trabzonspor'da kaleye genç takviye
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10 Aralık 2020 12:49
Trabzonspor, altyapıdan yeni bir yıldızı parlatmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'da Alt yapıdan yetişen Hakan Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. 17 yaşındaki eldiven törene annesi ve babasıyla katıldı. Hakan şu anda Karadeniz ekibinin U-19 takımının kalesini koruyor.

2003 doğumlu file bekçisi zaman zaman A Takım antrenmanlarına da dahil ediliyor. Hakan gelecekte Trabzonspor'un kalesini korumak istediğini söyledi.



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