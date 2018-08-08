Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Panamalı oyuncu Luis Rodriguez için kulübü Gent'in istediği bonservis belli oldu.
Trabzonspor'un transfer etmek istediği Panamalı kanat oyuncusu Jose Luis Rodriguez için kulübü KAA Gent takımının 200 bin Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi.
Bordo mavililerin sosyal medya hesaplarını da takibe alan Rodriguez için görüşmeleri Başkan Ahmet Ağaoğlu yürütüyor.
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Trabzonspor'un transfer etmek istediği Panamalı kanat oyuncusu Jose Luis Rodriguez için kulübü KAA Gent takımının 200 bin Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi.
Bordo mavililerin sosyal medya hesaplarını da takibe alan Rodriguez için görüşmeleri Başkan Ahmet Ağaoğlu yürütüyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın