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Trabzonspor'a 'sudan ucuz' Panamalı kanat!

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Luis Rodriguez için kulübü Gent'in 200 bin Euro istediği öğrenildi.

Kaynak: Takvim
Trabzonspor'a 'sudan ucuz' Panamalı kanat!
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08 Ağustos 2018 04:55
Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Panamalı oyuncu Luis Rodriguez için kulübü Gent'in istediği bonservis belli oldu.

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Panamalı kanat oyuncusu Jose Luis Rodriguez için kulübü KAA Gent takımının 200 bin Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi.

Bordo mavililerin sosyal medya hesaplarını da takibe alan Rodriguez için görüşmeleri Başkan Ahmet Ağaoğlu yürütüyor.

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