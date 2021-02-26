Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjdeli haber!

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan tüm testler negatif çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjdeli haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2021 18:46
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Dev maç öncesinde bordo - mavili takıma müjdeli bir haber geldi.

Trabzonspor'da yapılan koronavirüs testlerinin ardından pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.

Bordo - mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için