Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjdeli haber!

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Dev maç öncesinde bordo - mavili takıma müjdeli bir haber geldi.
Trabzonspor'da yapılan koronavirüs testlerinin ardından pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.
Bordo - mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır.
Dev maç öncesinde bordo - mavili takıma müjdeli bir haber geldi.
Trabzonspor'da yapılan koronavirüs testlerinin ardından pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.
Bordo - mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır.