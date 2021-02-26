Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjdeli haber!

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.



Dev maç öncesinde bordo - mavili takıma müjdeli bir haber geldi.



Trabzonspor'da yapılan koronavirüs testlerinin ardından pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.



Bordo - mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır.



