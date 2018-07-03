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Trabzonspor'a 18 yaşında orta saha!

Trabzonspor, Turgutluspor'dan 18 yaşındaki Ferhat Katipoğlu ile anlaşmaya vardı. Şehre getirilen futbolcu ile kısa süre içinde resmi sözleşme imzalanacak

Kaynak: Haberturk
Trabzonspor'a 18 yaşında orta saha!
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03 Temmuz 2018 10:56
Trabzonspor ilk transferini orta sahaya yapıyor. Turgutluspor'da geçen sezon profesyonel sözleşme imzalayan 18 yaşındaki oyuncu Ferhat Katipoğlu'nu renklerine katıyor.

Gelecek vadeden oyuncu kategorisinde yer alan ve geçen sezon altyapısından yetiştiği 3. Lig ekibi Turgutluspor'a profesyonel imzayı atan Ferhat Katipoğlu, Trabzon'a getirilerek burada bir otele yerleştirildi.

Oyuncunun ilerleyen günlerde kendisini Bordo-Mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

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