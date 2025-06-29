29 Haziran
PSG-Inter Miami CF
19:00
29 Haziran
Flamengo-Bayern Munih
23:00
29 Haziran
FK Haugesund-Kristiansund BK
0-0
29 Haziran
Fredrikstad-Tromsoe
0-140'
29 Haziran
Bryne-Hamarkameratene
0-140'
29 Haziran
Bodo/Glimt-Sarpsborg 08
1-140'
29 Haziran
Molde-KFUM
0-140'
29 Haziran
Stroemsgodset-Vaalerenga
20:15
29 Haziran
Lyn-Aasane
1-039'
29 Haziran
Piteaa-Skellefteaa
20:00
29 Haziran
S. Moskova-Torpedo Moscow
3-1
29 Haziran
Go Ahead Eagles-Sportfreunde Lotte
2-0
29 Haziran
Vejle Boldklub-Esbjerg fB
3-3
29 Haziran
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
19:00
29 Haziran
Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu
1-0
29 Haziran
Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
1-2
29 Haziran
Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
1-2
29 Haziran
Wuhan Three Towns-Chengdu Rongcheng FC
2-2
29 Haziran
Inter Miami CF-Atlanta United
0-0ERT
30 Haziran
Columbus Crew-Philadelphia Union
01:00
30 Haziran
Los Angeles FC-Vancouver Whitecaps
04:30
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
29 Haziran
JIPPO-KaePa
3-1
29 Haziran
Albirex Niigata-Machida Zelvia
0-4
29 Haziran
Tokyo Verdy-Samara Arenası
1-0
29 Haziran
Volta Redonda-Operario Ferroviario
22:00
29 Haziran
Athletic Club-Remo
22:00
30 Haziran
Novorizontino-Amazonas FC
01:00
30 Haziran
Chapecoense-Goias
01:00
29 Haziran
Oerebro-Kalmar FF
2-2
29 Haziran
Falkenbergs FF-Umeaa
2-0
29 Haziran
AIK-IFK Goeteborg
3-0
29 Haziran
Degerfors-Brommapojkarna
0-3
29 Haziran
Haecken-GAIS
0-252'
29 Haziran
IFK Vaernamo-Elfsborg
0-052'
29 Haziran
FC Seoul-Pohang Steelers
4-1
29 Haziran
Ulsan HD FC-Daegu FC
0-0ERT

Trabzonspor, Wagner Pina'ya kavuşuyor!

Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina, bu gece saat 02.45'te Trabzon Havalimanı'nda olacak.

calendar 29 Haziran 2025 17:41 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2025 17:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Wagner Pina'ya kavuşuyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor, yeni sezonun ilk transferine kavuşuyor.

Bordo-mavililerin, Estoril'den anlaşma sağladığı 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina, bu gece (pazarı pazartesiye bağlayan gece) saat 02.45'te Trabzon Havalimanı'nda olacak.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMALARI


Trabzonspor'un Wagner Pina için transfer açıklaması şu şekildeydi:

"Anlaşmaya göre Estoril Praia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon avro 3 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10'u ödenecektir."

4 YILLIK SÖZLEŞME

Wagner Pina, Trabzonspor'a 4 yıllık imza atacak. Bordo-mavililerin açıklaması şu şekilde:

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2025/2026 futbol sezonunda 1 milyon avro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 1 milyon 50 bin avro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 1 milyon 100 bin avro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 1 milyon 150 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır."




>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.