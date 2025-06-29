Trabzonspor, Wagner Pina'ya kavuşuyor!

Trabzonspor, yeni sezonun ilk transferine kavuşuyor.
Bordo-mavililerin, Estoril'den anlaşma sağladığı 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina, bu gece (pazarı pazartesiye bağlayan gece) saat 02.45'te Trabzon Havalimanı'nda olacak.
TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMALARI
Trabzonspor'un Wagner Pina için transfer açıklaması şu şekildeydi:
"Anlaşmaya göre Estoril Praia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon avro 3 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10'u ödenecektir."
4 YILLIK SÖZLEŞME
Wagner Pina, Trabzonspor'a 4 yıllık imza atacak. Bordo-mavililerin açıklaması şu şekilde:
"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2025/2026 futbol sezonunda 1 milyon avro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 1 milyon 50 bin avro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 1 milyon 100 bin avro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 1 milyon 150 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır."
Bordo-mavililerin, Estoril'den anlaşma sağladığı 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina, bu gece (pazarı pazartesiye bağlayan gece) saat 02.45'te Trabzon Havalimanı'nda olacak.
TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMALARI
Trabzonspor'un Wagner Pina için transfer açıklaması şu şekildeydi:
"Anlaşmaya göre Estoril Praia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon avro 3 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10'u ödenecektir."
4 YILLIK SÖZLEŞME
Wagner Pina, Trabzonspor'a 4 yıllık imza atacak. Bordo-mavililerin açıklaması şu şekilde:
"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2025/2026 futbol sezonunda 1 milyon avro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 1 milyon 50 bin avro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 1 milyon 100 bin avro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 1 milyon 150 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır."
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